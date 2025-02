Con “Mandorlita” il Molise in vetrina alla grande fiera del biologico di Norimberga

C’è anche “Mandorlita”, la mandorla molisana, alla fiera BIOFACH di Norimberga,

leader mondiale del biologico. Dal 1990, BIOFACH è la destinazione fissa per le

aziende che condividono la loro passione per il cibo biologico e il mercato biologico.

Per il Molise c’è la cooperativa agricola Ortofrutta Sol Sud, volata in Germania per

portare oltre alla pregiata mandorla anche i gustosi ortaggi invernali freschi (cavoli,

broccoli, finocchi) che caratterizzano il cuore della sana dieta mediterranea di cui

tutta l’Italia va fiera.

Attrarre nuove possibilità commerciali l’obiettivo di Ortofrutta Sol Sud, che

raggruppa numerosi produttori del territorio del Basso Molise e della Puglia e che

per numero di soci, tra diretti e conferitori, con un fatturato di 60 milioni l’anno, si

piazza al primo posto tra le cooperative della regione.

“Per crescere e mantenere alto il livello della nostra produzione, in termini

quantitativi ma anche qualitativi, abbiamo bisogno di avere continuo scambio con

altre imprese come la nostra – spiega Angelo Bevilacqua, il giovane ingegnere, vice

presidente della cooperativa e coordinatore del settore agroalimentare Legacoop in

Molise – Abbiamo bisogno di confrontarci con chi ha le nostre stesse idee per

sapere come procedere al meglio. E Biofach, la più grande fiera del cibo biologico, è

sempre una preziosa occasione”.

In Germania sono sbarcati in otto, tra soci diretti, tecnico e dipendenti della

struttura. Hanno collocato il loro stand espositivo ed hanno inondato di profumi e

sapori l’area espositiva, che ogni anno raccoglie con stakeholder regionali, nazionali

e internazionali. Mandorlita si è così inserita a pieno titolo in questa fiera ricca di

idee, ispirazione e di novità, cercando di farsi conoscere nel mondo con i suoi colori

e la sua essenza carica di nutrienti, utilizzati in un ampio panorama di prodotti, da

quelli alimentari alla cosmesi.