Comuni senza acqua, cittadini scrivono al Prefetto. Avviata raccolta firme

Avviata una raccolta firme in quella che è considerata la capitale molisana dell’acqua dove sorge il

Biferno che alimenta l’acquedotto Molisano Destro e l’acquedotto Campano. Protestano i cittadini

per la risoluzione urgente della problematica che va ormai avanti da mesi.



Cittadini sul piede di guerra a causa degli enormi disagi, acuiti con le festività natalizie e il ritorno

di parenti, studenti fuorisede ed emigrati.



Da lungo tempo nei comuni di Bojano e San Polo Matese, ma anche negli altri comuni dell’area

matesina, si stanno verificando forti disagi legati alla mancanza di acqua, che impedisce di

svolgere le normali attività quotidiane, preparazione dei cibi, cura e igiene della persona, pulizie,

sanificazioni, uso dei sanitari.

“È inaccettabile – scrivono in una nota i cittadini riuniti in comitato – che i comuni situati lungo il

versante matesino debbano essere privati dell’elemento fondamentale per la vita dell’uomo, e

proprio nella città nota per essere la patria dell’acqua.”



Il Matese, infatti, e la città di Bojano, grazie alle numerose sorgenti del Biferno, alimenta sia

l’acquedotto Molisano Destro (costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno a metà degli anni ’50 a

servizio d 67 comuni)che l’acquedotto Campano, dissetando una fetta considerevole della

popolazione del Centro-Sud.



Da mesi, l’acqua manca a Bojano, a San Polo, in diversi altri comuni dell’area. In più

occasioni, con l’improvvisa interruzione di acqua, bene essenziale per uomini e animali, i

cittadini hanno dovuto arrangiarsi. Speravano in un guasto momentaneo, pregavano per una

risoluzione a stretto giro della problematica. Ma di “stretto giro” non c’è niente altro che bollette e

ruoli idrici, quelli sì che non vengono a mancare!



Dopo giorni e giorni di attesa, con animali domestici e di allevamento che rischiano la morte,

malati senza la possibilità di disinfezione e pulizia, bambini e anziani a rischio infezioni per molti si

è presentata l’inevitabile scelta di dover acquistare settimanalmente ingenti quantità di acqua

tramite cisterne e serbatoi riempiti manualmente con autobotti e camioncini noleggiati per il

servizio e pagati a caro prezzo. Tutto questo per cercare di contrastare, sia pure lievemente, il

grave disagio, dissetando uomini e animali.

Si moltiplichi tutto questo per giorni, settimane, mesi, e l’impietosa fotografia della situazione

appare in tutta la sua drammaticità. I cittadini hanno scritto al Prefetto di Campobasso,

chiedendone il tempestivo intervento, così come ha fatto anche il sindaco di Bojano, che oltre che

al prefetto, ha scritto a Enel, Grim, Molise Acque.



Intanto è partita anche una raccolta firme affinché sia aperta un’inchiesta su questa vicenda dai

contorni misteriosi.



Il Biferno o Tifernus attraversa per intero tutto il territorio Molisano, è lungo 95 Km e sfocia a

Termoli nel mare Adriatico. Durante il suo percorso affluiscono nelle sue acque diversi torrenti e

sorgenti come le quattro sorgenti di Santa Maria dei Rivoli, Torno Pietracadute e di Rio Freddo.