Comuni in cui le scuole primarie apriranno il 7 gennaio

Il sindaco di San Martino in Pensilis Giovanni Di Matteo ha disposto, con apposita ordinanza, la riapertura in presenza dal 7 gennaio della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria John Dewey di San Martino in Pensilis.

Il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta dispone che le lezioni della scuola primaria riprenderanno regolarmente il 7 gennaio 2021, in deroga alla Ordinanza della Regione Molise. Resta inteso che ove il quadro epidemiologico dovesse modificare in peggio saranno senza assunti tutti i provvedimenti del caso.

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti comunica che a Termoli giovedì 7 gennaio riprenderanno in presenza solamente le scuole dell’infanzia e gli asili nido.