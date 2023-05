Comune di Campobasso: pubblicato avviso per manifestazioni di interesse area ristoro concerti Corpus Domini 2023

Per il Festival dei Misteri 2023, l’Amministrazione comunale di Campobasso intende organizzare due spettacoli musicali nell’area del parcheggio dello stadio di Contrada Selvapiana. Per tale ragione, si ritiene di collocare nell’area alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di garantire un servizio di ristoro agli spettatori che assisteranno ai concerti.

L’Amministrazione ha così inteso pubblicare l’avviso pubblico, scaricabile dal sito web istituzionale con i relativi moduli allegati, per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori che intendono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’area del parcheggio dello stadio di Contrada Selvapiana in occasione dei concerti del Festival dei Misteri 2023, all’esterno dell’area delimitata per lo svolgimento degli spettacoli musicali.

L’attività in parola avrà luogo a Campobasso, nell’area del parcheggio dello stadio di Contrada Selvapiana, all’esterno dell’area delimitata per lo svolgimento degli spettacoli musicali e che sarà successivamente individuata, nelle serate del 10 e 11 giugno 2023.

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa gli operatori commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall’articolo 71, commi 1-5, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione (che si allega al presente avviso) al Comune di Campobasso, Settore Attività Economiche e Produttive, entro e non oltre il giorno 29 maggio 2023, con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto: “Adesione attività somministrazione ristoro concerti parcheggio stadio Selvapiana”.

Alla scadenza delle domande verrà stilata la graduatoria e verranno inviati agli aventi diritto i pago PA per il pagamento di quanto dovuto all’Ente a titolo di CUP e TARIG e quindi si procederà alla predisposizione della relativa autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

La disponibilità delle superfici occupabili e la localizzazione delle stesse, sarà stabilita, in via esclusiva, dall’Ente. Per ciascun operatore anche in ragione del piano di sicurezza approntato per i concerti. d. Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di cui sopra, saranno prese in considerazione solo in presenza di spazi ancora disponibili per l’occupazione.

Informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste all’Ufficio Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso. Tel. 0874/405529.