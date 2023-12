Comunali/Di Giacomo (“Insieme per Campobasso”) – È l’ora di scelte coraggiose, di metterci la faccia e “sporcarsi le mani”

“E’ da giorni, dopo aver promosso il Manifesto “Insieme per Campobasso”, che continuo a

ricevere adesioni, sostegni, incoraggiamenti, prima di tutto da parte di semplici cittadini,

ma anche di rappresentanti dell’associazionismo, del volontariato, a dare seguito

all’iniziativa e a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali di

Campobasso. Non intendo sottrarmi a questi inviti e pertanto ho valutato la scelta, che

intendo condividere con settori e categorie della città, ad assumere una candidatura di

servizio, al servizio di Campobasso”. Così Aldo Di Giacomo (Insieme per Campobasso).

“Sono innanzitutto soddisfatto di aver raggiunto un primo risultato che è quello di aver

riacceso la “speranza” di cambiamento, per nulla scontata in un clima di generalizzata

sfiducia e astensionismo dal voto, e aver contributo a rilanciare l’identità e l’orgoglio di

“appartenenza” alla città. Ma questo non basta. Per cambiare veramente bisogna metterci

la faccia e “sporcarsi le mani” nella politica per dare testimonianza e dimostrazione che la

politica non è più appannaggio della solita categoria di politicanti di professione che da

troppi anni governano o sono comunque presenti in Consiglio Comunale. I prossimi cinque

anni – continua Di Giacomo – saranno decisivi per rivitalizzare una città che per attività

commerciali e produttive, situazione del centro storico, abbandono assoluto delle periferie,

qualità della vita dei cittadini, è “morta”. È dunque tempo di scelte coraggiose e di campo

perché il civismo si traduca in nuovo governo della città. Per questo ho maturato la

decisione di schierarmi con il centrodestra che oggi a Campobasso, dopo il fallimento

totale di quest’Amministrazione dei Cinquestelle ed altre esperienze amministrative

precedenti, è l’unica vera e credibile alternativa politica. Sono convinto che con il rinnovo

del Consiglio Comunale potrebbe iniziare per la nostra città una nuova storia ma sempre

con l’impegno di cittadinanza attiva, il protagonismo dei cittadini, in primo luogo dei

giovani, tutti “insieme per Campobasso”.