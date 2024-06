Comunali Campobasso/Ancora nessun risultato, la commissione circoscrizionale dovrà risolvere il caso

Campobasso è la città dove il risultato non c’è. Ballottaggio si o no? Sarà la commissione circoscrizionale provinciale che si è insediata presso il Tribunale del capoluogo a dover risolvere il caso. E’ però assurdo che solo a Campobasso, non sia stato ancora risolto l’inghippo, o quanto meno, dalle sedi di riferimento sia arrivata la giusta comunicazione.

Dopo incertezze su cosa fosse accaduto nel pomeriggio e nella serata di ieri ora sembra essere chiaro: l’errore di comunicazione, del Comune di Campobasso in sede di trasmissione dei voti, ha determinato un mancato conteggio del voto disgiunto, quindi mancanza di voti caricati su piattaforma. Sul sito del ministero dell’Interno, Eligendo, sono pubblicati dati che non corrisponderebbero alla realtà. Con l’inserimento del voto incrociato invece si determinerebbe un risultato differente.

Si fa anche una ulteriore ipotesi, al di là del risultato legato al sindaco: ossia che le liste del centro destra abbiano superato la soglia del 50% di preferenza, per cui la coalizione avrebbe la maggioranza dei seggi del consiglio comunale. Questo, nel caso in cui si vada al ballottaggio e risultasse vincitrice Marialuisa Forte si avrebbe il cosiddetto caso “dell’anatra zoppa”, maggioranza di opposizione in consiglio.