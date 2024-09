Cittadinanzattiva : l’Aggressione al personale  sanitario è inaccettabile

L’aggressione al personale sanitario del pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli, avvenuta lo scorso sabato, è inaccettabile , dichiara Jula Papa Segretaria di Cittadinanzattiva, soprattutto quando la violenza avviene in quei luoghi dove ci sono persone che ci salvano la vita e si occupano della salute di tutti. I casi di violenza verso gli operatori sanitari sono in aumento, e siamo già in ritardo nel trovare soluzioni, perché la violenza, nei luoghi della salute, dev’essere considerata, dev’essere oggetto di studio e di soluzioni.

Anche perché ogni atto di violenza subito va a discapito anche dei cittadini.

Nei nostri ultimi rapporti abbiamo evidenziato che le risorse, l’organizzazione, la medicina del territorio sono le chiavi per risollevare il Sistema Sanitario ormai da anni depotenziato, sia dal punto di vista delle risorse economiche e sia delle risorse del personale.

Ci auguriamo che il Bando pubblicato dall’ASREM per il reclutamento del personale dia risposte positive, ma forse sono anche necessarie riforme più incisive e competitive affinché diventi una Regione più attrattiva.