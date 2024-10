Cerimonia di imposizione del “pallio” all’Arcivescovo Mons. Biagio Colaianni

Giovedi 10 ottobre, solenne Celebrazione Eucaristica con la presenza di S. Ecc. Rev. Mons. Petar Rajič, Nunzio Apostolico in Italia in cui verrà imposto il Pallio all’Arcivescovo S. Ecc. Mons. Biagio Colaianni Chiesa Cattedrale della Santissima Trinità alle Ore 18.00.



La consegna del Pallio ha un forte valore simbolico per la Chiesa perché rappresenta il legame tra il Papa, e gli arcivescovi che svolgono il loro mandato pastorale nel mondo. I palli ogni anno vengono benedetti prima della celebrazione dei Santi Pietro e Paolo, in San Pietro e consegnati direttamente ai nominati.



È una fascia di lana bianca, larga circa sei centimetri, che va poggiata sulle spalle sopra la veste liturgica, con due lembi neri pendenti davanti e dietro. Il paramento ricorda la lettera “Y”. È decorato con sei croci nere di seta, una su ogni coda e quattro sull’incurvatura, ed è guarnito, davanti e dietro, con tre spille da ornamento.



La cerimonia prevede, alle ore 18.00, la Santa Messa nella Chiesa Cattedrale della Santissima Trinità di Campobasso, alla presenza di S.E.R. Petar Rajič, Nunzio apostolico in Italia. Alla cerimonia della consegna saranno presenti i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose i

movimenti e le aggregazioni laicali dell’intera Arcidiocesi.



È un momento importante per tutta la comunità diocesana e per S. Ecc. Mons. Biagio Colaianni come testimonia la parola di Papa Francesco: “In comunione con Pietro e sull’esempio di Cristo, porta delle pecore, siete chiamati ad essere pastori zelanti, che aprono le porte del Vangelo e che, con il loro ministero, contribuiscono a costruire una Chiesa e una società dalle porte aperte” (Papa Francesco Basilica vaticana nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo, 29 giugno 2024)

È una cerimonia in cui il popolo di Dio, è chiamato a partecipare, come gregge affidato all’Arcivescovo Biagio nel suo ministero.



La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva a partire dalle ore 18.00 sul canale 18 del digitale terrestre Abruzzo-Molise.