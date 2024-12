Cerimonia di Benedizione e Inaugurazione dell’Albero di Natale “Un dono donato”, il 6 dicembre al Perosi

Il Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso è

lieto di annunciare la cerimonia di benedizione e inaugurazione dell’albero di Natale, intitolata “Un

dono donato”, che si terrà il prossimo 6 dicembre 2024, alle ore 11:00, presso la sede del

Conservatorio grazie alla collaborazione del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità del Molise,

reparto Biodiversità di Campobasso e all’Istituto Provinciale per Adulti (CPIA) di Campobasso per il

dono dell’albero e per le decorazioni realizzate.

L’iniziativa, aperta a studenti, docenti, autorità locali e amici dell’Istituto, rappresenta un momento

di profonda condivisione, all’insegna dei valori di musica, speranza, dono, gioia e luce, per

celebrare insieme l’avvento delle festività natalizie.

Durante la cerimonia, l’abete natalizio sarà benedetto e acceso, simbolo di speranza e rinascita. A

seguire, si procederà con la piantumazione di un abete argentato nel giardino antistante il

Conservatorio, un gesto simbolico che intende lasciare un segno tangibile di crescita e

rinnovamento.

Il simbolo della cerimonia unisce tradizione e musica in un’atmosfera di festa e riflessione, così ha

sottolineato La Presidente del Conservatorio “L. Perosi” Rita D’Addona.

Un appuntamento che vuole rafforzare il senso di comunità e il valore del dono, illuminando il

cuore di tutti con la luce della musica e della speranza natalizia.

Data: 6 dicembre 2024

Orario: 11:00

Luogo: Conservatorio “L. Perosi” – Campobasso