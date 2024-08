“Centro storico di Campobasso, ci vogliono i fatti”. L’intervento del Gruppo al Comune di Campobasso di Noi Moderati

“Le chiacchiere stanno a zero, per il momento il centro storico di Campobasso continua a versare nel degrado totale”. Questo quanto dichiarato dal Gruppo al Comune di Campobasso di ‘Noi Moderati’. Così Gianluca Maroncelli, Pietro Montanaro e Francesco Sanginario: “Ancora non si capisce quali intenzioni abbia l’amministrazione guidata dalla sindaca Marialuisa Forte, l’unico dato certo fino ad oggi è la convocazione di un Consiglio monotematico, seduta che però, é bene ricordarlo, è stata richiesta dalle Forze di Opposizione.

Come gruppo di Noi Moderati siamo stanchi di continuare ad assistere a episodi continui di degrado, di ogni genere . Continuiamo a raccogliere le lamentele di residenti e commercianti che vivono nell’impotenza più assoluta e in uno stato totale di abbandono. Troppo facile sbandierare ai quattro venti i ‘sabato al Borgo’, iniziativa che a dire di questa Maggioranza dovrebbe ‘risollevare le sorti di questa area della città’, quando invece basterebbe vivere di più quest’area della città e parlare di più con i cittadini per accorgersi che non basta una singola o singole iniziative ma che bisogna lavorare ad un programma più ampio che tenga conto delle loro richieste e esigenze.

La gente deve tornare ad essere coinvolta in prima persona senza pensare al colore politico perché un Amministrazione comunale degna di questo nome lavora per tutti indistintamente. Intanto le saracinesche continuano a restare chiuse e altre ad abbassarsi mentre si continua a parlare anche di ZTL.

Un punto questo sul quale è assolutamente necessario avviare una fase di confronto e di dialogo con la gente prima di tutto e poi, con le stesse forze di minoranza. Sicuramente il Gruppo di Noi Moderati non farà sconti a nessuno e vigilerà su quanto deciderà questa amministrazione comunale per il bene della città e della sua gente”

Noi Moderati – Comune di Campobasso