Centro storico Campobasso – Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà), maturi i tempi per costruire un nuovo modo di fare città

“Non possiamo continuare ad assistere alla desertificazione commerciale del centro storico di

Campobasso che coincide con il suo destino di inesorabile agonia. Bisogna agire in fretta per la

rigenerazione urbana come un processo che non riguarda solo la riqualificazione fisica delle città

ma contribuisce, attraverso politiche integrate, a costruire luoghi di benessere e a sostenere e

rinnovare il sistema economico urbano, puntando sulla prossimità, sui servizi, sullo spazio pubblico,

sulla mobilità, sulle connessioni con gli ambienti naturali, sulla cultura, sulla socialità e sulla

coesione delle comunità dei quartieri”. A sostenerlo è il presidente dell’Associazione Cultura e

Solidarietà Aldo Di Giacomo ricordando i numeri “impietosi” dell’Osservatorio sulla demografia

d’impresa (Ufficio Studi di Confcommercio): a Campobasso soffre il commercio al dettaglio con un

saldo negativo di imprese (-87) tra il 2019 e il 2022, tra cui 35 nel centro storico, 52 nel resto della

città. In crescita nel centro storico le attività come alberghi, bar e ristoranti con un saldo positivo di

10 imprese ma sono state 7 quelle che hanno chiuso i battenti nel resto della città. Per Di Giacomo

“il primo passo di rinascita è l’attuazione del “Piano integrato di sviluppo strategico per il centro

storico di Campobasso” votato come atto bipartisan in Consiglio Comunale a settembre. Sono

dunque maturi i tempi per costruire un nuovo modo di fare città che prenda avvio dall’esperienza

concreta e quotidiana vissuta dagli operatori economici e dai cittadini. Per farlo è indispensabile

condividere in primo luogo con commercianti e loro associazioni, residenti del centro, associazioni

culturali, un piano di servizi, che comprenda i trasporti, la mobilità cittadina, i parcheggi. In una

parola, si tratta di far tornare la voglia ai cittadini di frequentare il centro e di far sopravvivere

attività che non solo rappresentano lavoro ma anche elementi di socialità. Da tempo inoltre

l’Associazione- conclude Di Giacomo -condivide la necessità di ripristinare una sezione di Polizia

Municipale all’interno del Centro Storico non solo come deterrente continuo a forme delinquenziali

ormai giornaliere, ma come controllo territoriale ordinario volto alla repressione di fenomeni di

violenza e vandalismo non più tollerabili”.