Celebrazione di San Giorgio, a Campobasso invariato il programma religioso

La Chiesa che è in Campobasso-Bojano si stringe unita nel dolore per la dipartita

al Cielo del Santo Padre FRANCESCO.

L’Arcivescovo Mons. Biagio Colaianni e il Parroco don Luigi Di Nardo comunicano

che, in occasione della Festa di S. Giorgio a Campobasso il prossimo 23 aprile, rimane

invariato il programma religioso, con riferimento alle Ss. Messe al mattino delle ore

8.30 e 11.30, e quella solenne del pomeriggio, alle ore 17.00, nella chiesa di S. Giorgio,

presieduta dal Vescovo, concelebrata dai Sacerdoti della Cità, con le Autorità civili e

militari e con tuto il popolo fedele.

A quella celebrazione non avrà seguito la processione del Santo Patrono per le

vie della Cità.

Unanime si leva la preghiera per il Papa Francesco che ora incontra nell’Eternità

del Paradiso la Misericordia di Dio che ha annunciato e testimoniato con la sua vita e

con il suo indefettibile potificato, arrivando con il suo tenero abbraccio, e fino

all’ultimo, ad ogni uomo e ad ogni donna di ogni latitudine, preferendo sempre le

periferie del mondo.

Ringraziando il Signore per il grande dono di un Pastore, profeta e lungimirante,

la comunità credente di Campobasso, forte del messaggio che S. Giorgio evoca, il

coraggio e la lota contro le avversità del male, innalza il grido della Speranza che in

questo Anno Santo del Giubileo è auspicio di pace di fratellanza universale.