Carovita, cittadini e famiglie al collasso. SOA: protesta spontanea presso la prefettura a Campobasso

Il lamento rimane inutile se non si trasforma in protesta.Aumenti delle utenze domestiche ,anche raddoppiate, carburante, generi alimentari , é un vero e proprio atto di guerra contro la popolazione che in gran parte é giá in ginocchio.

Dilaga la disoccupazione , pensioni ridicole , a fronte di un un’adeguamento salariale inesistente.La politica governativa continua a pubblicizzare interventi per famiglie , per coloro che hanno subito il crollo per la pandemia da covid , ma resta tale , la triste realtá é sulla pelle dei cittadini che subiscono quotidianamente.

Domani a Campobasso alle ore 10, 30 ci ritroveremo nell’area antistante la prefettura in piazza Pepe, una protesta giá annunciata e organizzata con regolari autorizzazioni , nata spontaneamente da alcuni gruppi popolari stanchi di questo immobilismo ingiustificato.

La gran parte della politica é esecutrice di tali provvedimenti dato che sono maggioranza di governo in una grande coalizione , si tirano vergognosamente indietro pur di non appoggiare tali iniziative ,sono schierati spudoratamente dall’altra parte ,oppure fanno finta di lavorare su risoluzioni che ad oggi restano sterili nonché ridicole.

I mercati liberi , le politiche delle privatizzazioni e delle multinazionali intanto scalpitano nei guadagni mentre una grande parte della popolazione affonda.



Crediamo che chi sta accusando il colpo ha il diritto morale e civile di farsi sentire , non si puó rimanere attaccati a delle semplici esternazioni di difficoltà sui social oppure far rimanere il proprio disappunto dentro quattro mura.Il SOA che é la base , aderisce convintamente e invita a partecipare la gente spontaneamente ed unitariamente.



Coordinamento regionale SOA Sindacato Operai Autorganizzati- Andrea Di Paolo