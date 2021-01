Cardarelli: blindato il reparto di chirurgia, per le urgenze si ricorre ai reparti covid free

L’Asrem dopo il contagio di 30 persone , tra pazienti e personale medico nel reparto di Chirurgia, come abbiamo anticipato ieri, ha deciso di non dimettere i pazienti di chirurgia per evitare cluster domestici. Resteranno in reparto per avere la certezza che restino negativi attraverso controlli con i tamponi. Allo stesso tempo non sarà consentito nemmeno il ricovero in reparto.

E’ stato deciso un fermo delle attività programmate e quindi dei ricoveri differibili. Per le urgenze i ricoveri saranno effettuati in reparti Covid free come ortopedia.

Tutte queste misure saranno valide fino a lunedì quando si terrà l’ audit organizzativo per fare il punto della situazione.