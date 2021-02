Carceri, parte piano vaccini COVID.Merola (FP CGIL Abruzzo Molise): era ora, bene tutelare lavoratori e detenuti

Arriva finalmente una risposta concreta per gli Istituti Penitenziari, apprezzando l’impegno del Ministro della salute Speranza che, nel corso della riunione con le Regioni, ha assicurato l’immediato il piano vaccini per forze dell’ordine e detenuti, partendo già fra qualche giorno.

Cosi, il commento di Giuseppe MEROLA della FP CGIL Abruzzo Molise che sottolinea le varie richieste poste in essere dai vari apparati sindacali, sia nazionali che regionali,mettendo in evidenza le numerose positività accertate negli Istituti abruzzesi e molisani, pur tenendo conto delle sensibilità istituzionali e dalle varie discussioni della FP CGIL, a partire dalle richieste dei tamponi molecolari per la Polizia Penitenziaria e per il personale delle Funzioni Centrali.

Le carceri, purtroppo, sono ambienti inevitabilmente vulnerabili e con ataviche precarietà e pertanto meritano la giusta e scrupolosa attenzione – continua MEROLA – specie per in materia di prevenzione a salvaguardia della salubrità collettiva.

Allo stato attuale – conclude il sindacalista – registriamo 28 detenuti e 16 poliziotti penitenziari ancora positivi al COVID che insistono in alcuni Istituti dell’Abruzzo e del Molise, e pertanto auspichiamo quanto prima – con l’avvento del vaccino – di poter assicurare una giusta tregua al “mondo carcere”, dopo mesi di preoccupazioni, affanni e serie criticità.