Campus invernale a Pescopennataro per i bambini della primaria di Campobasso: pubblicato l’Avviso

L’assessorato comunale alle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso per la partecipazione al campus invernale “Albero di Neve: il Campus per Piccole Stelle”. L’iniziativa, destinata a 30 bambini che frequentano la scuola primaria e residenti nel Comune di Campobasso, si svolgerà dal 27 al 29 dicembre 2024 a Pescopennataro.



«La progettualità si basa sul rapporto essenziale tra infanzia e natura – afferma l’assessore alle Politiche sociali Bibiana Chierchia. – L’esplorazione e l’interazione con l’ambiente naturale non solo offrono ai bambini un’esperienza ricca e coinvolgente, ma apportano anche numerosi benefici al loro sviluppo fisico, emotivo e cognitivo. Quest’anno, il campus comunale è

pensato per offrire ai bambini ampi spazi all’aperto, dove potranno giocare liberamente e scoprire l’ambiente circostante, stimolando così la loro creatività e senso di avventura.»



Il campus si terrà presso il Parco Abete Bianco di Pescopennataro per tre giorni e due notti. Sono previste numerose attività per i bambini, tra cui escursioni e laboratori. Le domande di partecipazione al campus, redatte su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello del Settore Servizi Sociali, in Via Cavour n.5, o sul sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it), dovranno essere consegnate presso lo Sportello del Settore Servizi Sociali di Via Cavour, n. 5 (piano terra) a partire da oggi 3 dicembre 2024 e consegnate entro e non oltre le ore 12:30 del 16 dicembre 2024 nei seguenti giorni e orari: lunedì: dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00; mercoledì: dalle ore 10:30 alle ore 12:30; giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00; venerdì: dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero superare il numero massimo dei posti disponibili (30), l’ammissione sarà disposta secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse.



Nel caso pervengano domande di partecipazione inferiori a 20, il Comune di Campobasso valuterà la possibilità di rinviare/annullare la manifestazione.



PROGRAMMA E PROPOSTE DI ATTIVITÀ GIORNALIERE

1° Giorno, 27 dicembre 2024: