Campolieto/Dà fuoco alla casa, immediato intervento di vigili del fuoco e carabinieri, tragedia evitata

La tragedia per fortuna è stata evitata, grazie alla pronta segnalazione dell’accaduto; ma la paura in paese è stata tanta. I fatti accaduti nel borgo antico di Campolieto, dove un uomo, di circa 70 anni, ha deciso di dare fuoco alla sua abitazione per cause ancora ignote.

Un vigile di passaggio avrebbe visto l’appartamento in fiamme e una bombola di gas aperta; immediata la segnalazione ai Vigili del Fuoco di Campobasso, arrivati sul posto con i Carabinieri e i soccorritori del 118. L’uomo è stato immobilizzato e trasportato presso la locale stazione dei Carabinieri.

Ora presumibilmente sarà sottoposto a Tso.

L’incendio è stato domato e messa in sicurezza l’abitazione.

