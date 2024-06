Campobasso, elezioni/ Sport e musica, De Benedittis: “Campobasso avrà il suo PalaEventi”

“Campobasso merita di avere il suo PalaEventi, una struttura per sport indoor, eventi musicali e culturali, con una capienza di pubblico importante. L’opportunità ci arriva dall’accordo sottoscritto tra governo e regione, attraverso le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione è infatti possibile realizzare questo grande e ambizioso progetto nella nostra città”.

E’ quanto dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis.

“Ne ho parlato con il presidente Francesco Roberti, anche su questo tema c’è massima sintonia. Il governatore ha garantito piena collaborazione per donare nel breve periodo al Capoluogo un edificio moderno, sostenibile di almeno 4mila posti a sedere e in grado di far entrare Campobasso nei circuiti sportivi, musicali e di intrattenimento di livello nazionale e internazionale”.

“Le ricadute – conclude De Benedittis – di natura economica ed occupazionale sul territorio saranno significative, considerata la capacità attrattiva di una struttura del genere. Il PalaEventi è un impegno che assumo pubblicamente e che sarebbe giusto dedicare, magari tramite consultazione popolare, alla memoria di un artista campobassano scelto tra i più grandi e i più amati di sempre”.