Campobasso/ Workshop di autocostruzione con materiali di scarto agricolo presso il GAL Molise Verso il 2000

Riceviamo e pubblichiamo

Si terrà dal 3 al 5 novembre 2022 a partire dalle ore 14.30, presso la Sala Conferenze del GAL Molise Verso il 2000, Viale Monsignor Secondo Bologna, 15 a Campobasso, il “Workshop di autocostruzione con materiali di scarti agricoli”, organizzato dal GAL Molise Verso il 2000 nell’ambito del progetto “AWeS0Me – Agricultural Waste as Sustainable 0 km building Material”.

Il progetto, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliero “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014 – 2020” ha lo scopo primario di promuovere le migliori pratiche sull’uso dei rifiuti agricoli per la produzione di componenti a base biologica per l’edilizia con alte prestazioni igrotermiche e vede il coinvolgimento di Confimi Industria Albania (Capofila – Albania), il GAL Molise Verso il 2000, il Politecnico di Bari (Italia) e la Società di innovazione tecnologica Tehnopolis (Montenegro).

Tra le proprie attività principali, l’iniziativa prevede l’attuazione di progetti pilota per l’efficienza degli edifici pubblici dei partner, focalizzati su soluzioni tecniche realizzate con materiali da costruzione a base biologica quali ad esempio l’installazione di pannelli termoisolanti prodotti con paglia, terra, canapa.

Il GAL Molise Verso il 2000 realizzerà la propria azione pilota presso la sua sede operativa in Campobasso attraverso un workshop di autocostruzione.

Il workshop, aperto a professionisti del settore dell’edilizia, imprese di costruzioni, nonché operatori agricoli, mira a fornire conoscenze teoriche e pratiche sull’utilizzo di materiali recuperati da scarti agricoli come la paglia per la realizzazione di cappotti termici, certificati CE e 100% naturali.

I lavori saranno organizzati in due parti. Nella prima fase, che avrà luogo il 3, 4 e 5 novembre 2022, verranno illustrate le operazioni preliminari necessarie per la preparazione di una parete di 42mq per la posa in opera di un cappotto termico in paglia e calce, le tecniche di misurazione dei parametri/coefficienti della parete prima dell’inizio dei lavori e infine gli intervenuti potranno personalmente partecipare alla realizzazione del cappotto termico.

Nella seconda fase del workshop, prevista per il 17 e il 18 novembre 2022, verrà invece eseguito l’intonaco. Completata la fase di asciugatura della paglia, dunque, i partecipanti al workshop potranno preparare l’intonaco in calce cruda e garantire la sua posa direttamente sul supporto in paglia e calce.

“Il progetto AWeS0Me, commenta il Responsabile Tecnico del GAL Molise Verso il 2000, Adolfo Colagiovanni, punta alla diffusione delle migliori pratiche sull’uso dei rifiuti agricoli per la produzione di componenti a base biologica per un’edilizia che possa garantire alte prestazioni igrotermiche. L’utilizzo di paglia e calce, durante il workshop di autocostruzione organizzato dal GAL Molse Verso il 2000, si inserisce nel più ampio quadro della bioedilizia” che deve mirare sì alla drastica diminuzione del fabbisogno energetico degli edifici, ma utilizzando materiali a basso impatto ambientale, di origine naturale che rendano l’ambiente abitativo più salubre provenienti dalla riscoperta delle tecniche e delle tradizioni più antiche. Il tutto a scapito dei materiali sintetici – conclude Colagiovanni – che seppur dalle alte prestazioni energetiche, creano grandi quantità emissioni di CO2 nell’aria per la loro produzione e smaltimento, con conseguenze estremamente negative per l’ambiente.

Link per la registrazione:

https://forms.gle/xnRCyxv2i3ZjyncL8