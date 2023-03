Il fatto di cronaca è ancora avvolto nel mistero ma da prime indiscrezioni potrebbe trasttsrsi di suicidio.

Un 48enne di Campobasso sarebbe stato trovato morto in casa dalla madre, nelle immediate vicinanze di via Novelli in una pozza di sangue.

Pare fosse ancora in vita al momento della chiamata del soccorso medico 118, ma al Cardarelli l’uomo sarebbe giunto già privo di vita.

Indaga la polizia.

Foto di repertorio