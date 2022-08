Campobasso/ Un murale sulla parete dell’Incubatore

Sono oramai una caratteristica di molte zone del Molise e di Campobasso in particolare; i murales generalmente vengono realizzati nella periferia per ‘colorarla’, ma anche in centro iniziano a vedersi alcune di queste opere.

L’ultimo in via Monsignor Bologna nel capoluogo di regione. Labbra rosso fuoco, una lingua con piercing lungo il muro dell’Incubatore sociale e solidale dedicato alla memoria di Antonio di Lallo.

L’opera rientra nell’oramai consolidata e conosciuta manifestazione Draw the line ed è stata realizzata da Mirko Loste Cavallotto.

foto di repertorio