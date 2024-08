Campobasso Summer Festival, stasera grande festa finale con Clementino

Ingresso libero a Selva Piana per la terza e ultima serata. Prima del rapper napoletano si esibirà anche Fasma. Pubblico numeroso e grandi consensi per Carmen Consoli, Nayt e Diss Gacha

Tutto pronto nell’area eventi di Selva Piana per la serata finale del Campobasso Summer Festival. Si annuncia come una grande festa aperta

a tutti, l’ingresso infatti sarà gratuito. Alle 21 il primo a salire sul palco stasera sarà Fasma che farà da apripista all’atteso concerto di Clementino. Il Summer Festival nelle prime due serate è stato un grande successo. Carmen Consoli, nonostante la pioggia abbondante caduta fino a un’ora prima del concerto, è stata protagonista di uno spettacolo impeccabile. Una performance la sua che ha conquistato il numeroso pubblico presente che ha cantato con lei e le ha tributato una ovazione.



Ieri sera invece in migliaia hanno gioito per l’esibizione di Nayt: due ore di show che hanno letteralmente travolto il pubblico di Selva Piana con un live che ha sorpreso tutti. Sul palco applausi e consensi anche per l’altro protagonista della serata, il rapper torinese Diss Gacha.



CLEMENTINO – Il suo tour di questa estate sta avendo un successo strepitoso. Clementino, 41 anni, è cresciuto nell’entroterra napoletano

dove a 14 anni ha mosso i primi passi nel mondo dell’hip hop avviando di fatto la sua carriera fatta di grandi successi. Il suo primo disco da solista, “Napolimanicomio”, è del 2006 al quale seguono un tour di 200 date e una serie di importanti collaborazioni con altri rapper. Ad inizio 2012 risale invece il debutto del progetto Rapstar, in cui Clementino è in duo con Fabri Fibra. Ha al suo attivo la pubblicazione di una decina di dischi all’interno dei quali ci sono canzoni diventate potenti hit e che non mancano mai nelle scalette dei suoi concerti: da “Cos Cos Cos” a “O Vient” e fino a “Guardando la luna”, “Quando sono lontano” e “Pianoforte a Vela”, solo per citarne alcune. L’artista ha partecipato due

volte al Festival di Sanremo ed è da sempre molto attivo anche in tv dove è stato protagonista o giudice di diversi programmi, da “Pechino Express” a varie edizioni di “The Voice” passando per “Made in Sud” e “Back to School”. Ha partecipato inoltre a una decina di film l’ultimo dei quali, uscito a dicembre, è “Chi ha rapito Jerry Calà?”, film che è stato in parte girato in Molise e per il quale Clementino ha realizzato anche la canzone portante della colonna sonora.



FASMA – Artista romano, si appassiona alla musica da piccolissimo e all’età di 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. I primi successi arrivano nel 2017 con vari brani: Marylin M. (Certificato disco d’oro), M.Manson, Lady D. e Monnalisa. Canzoni queste tutte racchiuse nell’EP d’esordio dell’artista, intitolato “WFK” e pubblicato nel 2018. Nello stesso anno è uscito il suo primo album in studio, intitolato “Moriresti per vivere con me?”. Nel 2020 invece ha partecipato al Festival di Sanremo piazzandosi terzo tra le Nuove proposte con il brano “Per sentirmi vivo” (doppio disco di platino), orchestrato e diretto dal maestro Enrico Melozzi. L’anno successivo è tornato a calcare il palco di Sanremo, stavolta come concorrente Big con la canzone “Parlami” (disco di platino).



Lo scorso anno è uscito il suo terzo album “Ho conosciuto la mia ombra” mentre il suo ultimo singolo “Mille Notti” è stato pubblicato all’inizio di questa estate.