“Campobasso Summer Festival”: navette gratuite dal centro città allo stadio

“Anche quest’anno, in occasione del “Campobasso Summer Festival”, per gli

eventi in programma il 28 e 29 Agosto 2024, il Comune di Campobasso ha

predisposto, in collaborazione con la SATI spa, un servizio di navette gratuite,

dalle ore 18.00 alle ore 24.00”, dichiara l’Assessore Mimmo Maio.

Il percorso degli autobus sarà il seguente: Centro – Stadio e viceversa con le

seguenti fermate: Via Monforte – Via Di Zinno – Via S. Antonio Abate – C.da

Macchie (Campo scuola) – Stadio (ingrosso ortofrutticolo).

“Voglio ringraziare – conclude l’Assessore – le Strutture comunali competenti

e la SATI spa per l’impegno e la dedizione profusi”.

Tutti i dettagli e la mappa del piano di mobilità, anche in formato digitale,

sono disponibili al seguente link: