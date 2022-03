Campobasso/ Piano neve: strade pulit…ine

C’è qualcosa a Campobasso nella programmazione del Piano neve, dal migliore al peggiore, che in ogni caso impedisce di completare l’opera fino alla pulizia totale di strade e marciapiedi. E’ qualcosa di razionalmente inspiegabile (scusate il gioco di parole). La storia si ripete ciclicamente, dopo ogni nevicata e non si capisce il motivo dell’andamento irregolare dei lavori nei giorni seguenti. L’ultima nevicata in città, quella dei giorni scorsi, non è stata né di quelle ‘eccezionali’, né insignificante e potremmo definirla ‘media’, nella logica del capoluogo di regione. Il gelo dopo ha fatto la sua parte con la formazione di ghiaccio, ma anche il sole sta facendo capolino in queste ultime ore; insomma una situazione logistica che non dovrebbe scoraggiare le operazioni di pulizia precisa di strade e marciapiedi.

I mezzi sono anche passati, ma evidentemente in maniera irregolare, se è vero che il centro è pulito, forse non perfettamente come in passato, ma più o meno è pulito; come ci si allontana di alcune centinaia di metri tutto cambia, per non parlare delle traverse che, non s i sa perché, nel capoluogo di regione sono considerate un mondo a parte.

A dar manforte a quanto appena scritto una foto che circola sui social e riguarda la situazione in Via Einaudi, che non è centro, ma neanche periferia e potrebbe quasi essere considerata zona semicentrale; si vedono ancora cumuli di neve a delineare i ‘posti auto’ e l’idea è che da quelle parti non sia passato nessuno a pulire gli spazi a ridosso dei palazzi.

Un tempo il servizio avveniva contestualmente: mezzi spalaneve e spargisale sulle strade, spalatori ‘a piedi’ a pulire i marciapiedi; in questi giorni si sono visti solo i primi e se è vero che gli spazi antistanti negozi ed attività commerciali sono ‘ a carico’ degli stessi, che devono mantenerli puliti e liberi al passaggio, in Via Einaudi i cumuli di neve sono presenti anche dove gli esercizi commerciali non ci sono. Non immaginiamo pensare che cosa sarebbe successo se la perturbazione nevosa avesse prolungato la sua permanenza sul territorio locale.

Diamo all’amministrazione comunale la possibilità di ‘rimediare’ ancora, completando la pulizia strade, nella speranza che questo appunto sia da stimolo a fare meglio.

Stefano Manocchio