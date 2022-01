Campobasso/ Stamattina l’iniziativa “Riscalda il cuore di una bambina e di un bambino con un dono”.

Stamattina presso il Centro Antiviolenza Liberaluna si terrà alle ore 11,00 l’iniziativa “Riscalda il cuore di una bambina e di un bambino con un dono”. L’Associazione “il Cuore delle donne” in continuità con le proprie attività di screening cardiologici gratuiti rivolti anche alle donne vittime di violenza, in occasione dell’Epifania, consegnerà doni alle figlie e ai figli delle donne vittime di violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza Liberaluna. Saranno presenti all’iniziativa Giuditta Lembo, Presidente dell’Associazione “il Cuore delle donne” e una rappresentanza delle socie, Maria Grazia La Selva, Presidente del Centro Antiviolenza Liberaluna e alcune delle operatrici del Centro antiviolenza.

Si tratta di una iniziativa di solidarietà che vuole regalare un sorriso a bambine e bambini che purtroppo hanno un vissuto di dolore e paura.