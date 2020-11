Campobasso Sit-in per la Sanità Pubblica e tutele per i lavoratori autonomi e salariati

Nicola Lanza, in qualità di Referente Regionale di AZIONE CIVILE ( Movimento politico fondato da Antonio Ingroia ), comunica che in data 6 Novembre 2020 in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso alle ore 16,30 si svolgerà un Sit-in per la Sanità Pubblica e tutele per i lavoratori autonomi e salariati, organizzato da Azione Civile, il Coordinamento delle Sinistre di Opposizione e con l’adesione del “Comitato in seno al problema”

Pertanto, considerata l’importanza ed i risvolti sociali sui Cittadini.