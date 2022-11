Campobasso/ Si presenta il calendario degli eventi per la SERR Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Venerdì 18 novembre conferenza stampa a Palazzo San Giorgio per presentare il calendario del Comune di Campobasso degli eventi previsti per la SERR Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Venerdì 18 novembre, alle ore 10.30, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa per presentare il calendario del Comune di Campobasso degli eventi previsti per la SERR Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

Alla conferenza stampa di presentazione di venerdì 18 novembre a Palazzo San Giorgio, parteciperanno l’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, e la presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Evelina D’Alessandro.