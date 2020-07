Campobasso/ ‘Serate al parco’, una settimana di eventi gastronomici e musicali

Inizierà stasera alle ore 20 il cartellone di ‘Serate al Parco’ iniziativa di eventi nello spazio recuperato in Via XXIV Maggio a Campobasso. ‘Molisella la mortadella molisana’: aperitivo cenato con Coccagno, alle ore 20 per la gioia di residenti e non.

Domani, sempre alle ore 20 ‘caciocavallo impiccato e musica popolare, mentre da lunedì 27 a mercoledì 29’ la Festa della pizza “l’imperatore della pizza”.

Il programma prosegue con la Festa degli arrosticini, giovedì 30 luglio, e con musica live e selezione di vini del Trentino il giorno seguente; infine sabato 1 agosto, ma alle ore 19, la musica folk dei ‘Zig Zaghini’.