Campobasso/Seduta monotematica sulla riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali del Molise

È stata convocata per il 17 febbraio alle ore 8:30, in prima convocazione, e con eventuale prosecuzione o seconda convocazione il 19 febbraio, sempre alle ore 8:30, una seduta monotematica del Consiglio comunale sulla riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali

del Molise in ottemperanza a quanto previsto dal Piano sociale nazionale. La richiesta è stata avanzata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Pilone, insieme ad altri 14 esponenti dell’opposizione consiliare, con l’intento di discutere i cambiamenti legati al riassetto del Servizio Sociale Comunale e al percorso intrapreso a livello regionale in relazione alla governance delle Politiche Sociali e degli ATS molisani, in virtù del nuovo Piano Sociale Nazionale.



Sempre su richiesta della minoranza, la seduta monotematica è aperta anche a parlamentari, rappresentanti di Regione, Provincia e altri Comuni, associazioni e sindacati interessati ai temi da discutere. I tempi degli interventi degli ospiti saranno definiti dal presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, convocata subito dopo l’inizio dei lavori in relazione al numero dei partecipanti regolarmente iscritti e ammessi a partecipare.



Gli interventi potranno essere prenotati con una comunicazione da inviare alla casella di posta elettronica della Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale (segreteria.presidenza@comune.campobasso.it) o contattando la medesima Segreteria al numero 0874 405 570. In alternativa, sarà possibile fornire i propri dati entro e non oltre l’orario di inizio della seduta consiliare.



L’ordine degli interventi, che dovranno essere attinenti all’oggetto dell’ordine del giorno, seguirà la cronologia delle prenotazioni e i tempi saranno determinati dal numero degli iscritti a parlare. Ulteriori dettagli o indicazioni saranno forniti all’inizio della riunione.



La seduta può essere seguita da tutti gli interessati, senza necessità di iscrizione, al seguente indirizzo:

https://www.youtube.com/@ConsiglioComunalediCampobasso, pubblicato

sulla homepage del nostro sito internet.