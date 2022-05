Campobasso/ Ratti ‘a passeggio’ nel centro storico

Le città diventano sempre più affollate di fauna dì ogni tipo; in alcuni casi si tratta di animali anche gradevoli, ad esempio uccelli variopinti e dal verso armonioso, altre volte di esemplari poco graditi e anche pericolosi, ad esempio cinghiali.

Tra gli abitanti ‘fissi’ delle città e sicuramente tra quelli più detestati dagli uomini figurano i ratti, che salendo dalle fogne da sempre hanno fatto visita sgradita alla popolazione umana.

Campobasso certo non è immune da questo fenomeno e l’ennesima riprova è la presenza, visibile nella foto dell’articolo, di un esemplare anche di una certa dimensione del roditore più detestato che ci sia.

E’ stato avvistato in pieno centro storico, tra Via Marconi e Piazzetta Palombo e non sappiamo dopo la foto che fine abbia fatto, ma immaginiamo che non sia stato accolto a braccia aperte.