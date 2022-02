Campobasso/ Pulizia strade double face’: carreggiate pulite, marciapiedi ‘intasati’

La tipologia di nevicata è stata simile, come l’esito finale: abbondanti precipitazioni nel fine settimana, sole il lunedì mattina. Anche la seconda ‘prova del fuoco’ per il Piano neve a Campobasso alla fine ha presentato le strade più o meno pulite alla ripresa totale delle attività lavorative. Ha giocato a favore, entrambe le volte, anche la componente fortuna, visto che sostanzialmente le precipitazioni si sono verificate soprattutto nel pre-festivo e quindi i danni arrecati alla popolazione sono stati minori perché il giorno seguente gli uffici erano chiusi; infatti anche la logistica degli interventi è stata simile, con rari passaggi fino al sabato sera e più numerosi durante le due notti.

Però come si dice ‘non è tutto oro quel che luccica’. La situazione stamattina era quella che vedete nella foto dell’articolo: strade perfettamente pulite e marciapiedi in stato ‘decente’ nelle zone a maggiore afflusso di traffico e persone, invece colmi di cumuli di neve in tutte le traverse e strade meno frequentate, con disagi evidenti per la popolazione costretta a degli autentici ‘slalom’. Si doveva camminare ai margini dei marciapiedi con un occhio al selciato e l’altro alle auto in arrivo. A tal proposito una considerazione: le zone antistanti attività commerciali ed uffici al piano terra sono di competenza degli stessi esercenti; quindi se voglio avere pulito l’ingresso del negozio, lo devo pulire io, mentre nelle aree di ‘passeggio’ e ‘passaggio’, compresi i marciapiedi di norma dovrebbe intervenire il Comune, casomai con i bobcat e in caso di strettoie anche avvalendosi di personale all’uopo utilizzabile.

Sale all’occhio la solita differenza con le aree più inaccessibili, ma anche le contrade periferiche, dove il passaggio dei mezzi spalaneve è stato certamente ‘occasionale’; ma questa è oramai la normalità nella programmazione più o meno di tutti i Comuni, da tempo. Allora diciamo : pulizia ‘double face’. ‘Discreta’ la seconda…ma migliorabile.

(ste.man)