Campobasso/ Pubblicato l’Avviso per la fornitura gratuita dei libri di testo

Pubblicato l’Avviso per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a valere per l’anno scolastico 2024/2025. Il Comune di Campobasso informa la cittadinanza interessata che a far data da lunedì 12 agosto p.v. sarà possibile scaricare attraverso la piattaforma SIMEAL le cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a. s. 2024/2025.L’Assessore all’Istruzione, alla Ricerca e all’Innovazione, Mimmo MAIO, comunica che i genitori degli alunni residenti nel Comune di Campobasso, frequentanti le scuole primarie, possono attivare il rilascio delle cedole librarie informatizzate accedendo al link http://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php , utilizzando preferibilmente i seguenti browsers di accesso al web: Mozilla Firefox o Google Chrome.

L’accesso al portale sarà consentito tramite il sistema SPID e, una volta effettuato l’accesso in piattaforma, dopo aver cliccato su “Acconsento”, sarà possibile scaricare la cedola libraria informatizzata selezionando la voce “CEDOLE LIBRARIE”.

Inoltre, si comunica che gli esercizi commerciali, quali le cartolibrerie, che intendano fornire per l’a.s. 2024/2025 i libri di testo per le scuole primarie agli alunni residenti nel Comune di Campobasso, dovranno registrarsi alla medesima piattaforma. A registrazione avvenuta, le cartolibrerie riceveranno alla e-mail, precedentemente indicata nell’applicativo, le credenziali di accesso al programma di gestione informatizzata delle cedole librarie. Le cartolibrerie già registrate alla piattaforma seguiranno la modalità di scarico delle cedole librarie analoga all’anno scolastico precedente.

La piattaforma SIMEAL, inoltre, prevede anche l’utilizzo di un’app scaricabile ai seguenti link:

– per dispositivi Apple: https://apps.apple.com/it/app/sistudia/id1529592258

– per dispositivi Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.sistudia

Tramite l’app, dopo aver effettuato il login, le cartolibrerie potranno eseguire lo scarico dei libri di testo che l’utente ritirerà tramite la cedola di cui dispone per l’a. s. 2024/2025.

Si informa, infine, che la registrazione/accreditamento alla piattaforma SIMEAL avrà durata annuale.