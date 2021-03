In via delle Fratte a Campobasso, nel pomeriggio di ieri ha preso fuoco una struttura, un gazebo, adiacente una villa. Una donna ha riportato ustioni molto gravi nel tentativo di mettere in salvo i figli. Allertati i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’abitazione e spento il fuoco, sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e poi accompagnato la donna presso il pronto soccorso del Cardarelli.