Campobasso ospiterà il meeting di progetto Virtual solutions for real people

Il Comune di Campobasso, in qualità di partner del progetto “METACITY – Digital Intelligent Urban

Services in the Metaverse – a solution for increased competitiveness of small & median cities”

finanziato dal programma URBACT IV (2021 – 2027), il 12 e 13 settembre p.v. ospiterà il meeting di

progetto per discutere, con tutti i partner, possibilità e modalità con cui le città possano

affrontare la sfida della trasformazione digitale per migliorare l’offerta dei propri servizi a favore

dei cittadini e delle imprese.

Difatti l’obiettivo finale di tale progetto è aumentare la consapevolezza e la competitività delle

città piccole e medie chiamate ad investire sulle nuove tecnologie, beneficiando dell’opportunità

di migliorare l’efficienza dei servizi e la soddisfazione dei cittadini fornita dal metaverso.

Integrando queste tecnologie alle politiche che si stanno mettendo in campo, le città possono

creare ambienti digitali immersivi per istruzione, assistenza sanitaria, turismo e servizi pubblici,

consentendo comunicazioni semplificate e accesso da remoto ai servizi, livellando il campo di

gioco con le città più grandi.

Anche la pianificazione urbana, guidata dal metaverso, promuove innovazione e crescita

economica garantendo che i cittadini abbiano accesso a soluzioni all’avanguardia migliorandone la

complessiva qualità di vita.

L’agenda dei lavori è così strutturata:

Giorno 12 settembre: presso i locali dello “Spazio Sfuso” in P.zza Pepe n. 42 ci sarà la

presentazione del progetto e dei partner europei (Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca, Francia,

Bulgaria, Ungheria, Svezia, Finlandia e Bosnia Erzegovina) e si darà avvio ai lavori.

Successivamente, dopo un walking tour della città, il team di lavoro sposterà presso la Casa delle

Tecnologia di Campobasso a Contrada Selvapiana (presumibilmente intorno alle 14:30), e, dopo i

saluti istituzionali della sindaca del Comune di Campobasso, Marialuisa Forte, si proseguiranno le

attività con la presentazione del processo di trasformazione digitale di Campobasso e del progetto

CTEMolise.

Giorno 13 settembre: sempre presso i locali dello Spazio Sfuso ci saranno altri due appuntamenti:

1) il workshop sull’importanza della partecipazione degli stakeholder del territorio nei processi di

programmazione della città ed, in particolare, nella definizione ed attuazione del piano sulla

trasformazione digitale che si sta definendo all’interno del programma URBACT con la

partecipazione del Dott. Simone D’Antonio, esperto del programma URBACT;

2) la presentazione da parte del partner finlandese di una buona prassi sviluppata nell’abito del

progetto Interreg Aurora Innovation In Urban Planning.

Il Dott. Nicola Sardella, dirigente del settore Programmazione e politiche comunitarie del Comune

di Campobasso, sottolinea l’importanza del progetto METACITY che ha dato stimoli utili a

proseguire il processo di trasformazione digitale e tecnologico che la città ha iniziato ad

intraprendere anche grazie al progetto CTEMolise. Evidenzia, inoltre, che sono in atto iniziative per

dare continuità e, in alcuni casi, per dare avvio ad azioni che vedono l’utilizzo delle tecnologie

digitali a supporto della pianificazione urbana al fine di giungere ad un processo di

programmazione maggiormente basato sui dati e all’opportunità di sperimentare progetti nuovi,

creativi e sostenibili, espandendo il principio del “gemello digitale” in un approccio molto più

“pratico” attraverso esperienze di vita virtuali.

L’evento rappresenta un importante occasione di lavoro per consolidare la collaborazione tra

istituzioni e portatori di interesse del territorio per rendere proficuo l’impegno nelle politiche di

trasformazione digitale delle città.