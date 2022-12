Campobasso/ Open Day all’Istituto comprensivo ‘Montini’ : le date

La comunicazione diventa sempre più importante per gli istituti scolastici, soprattutto con riferimento alle iniziative tese a rendere noto il piano delle attività didattiche e formative per gli alunni.

Open Day all’Istituto comprensivo ‘Montini’ di Campobasso e nello specifico alla Scuola primaria ‘Giovanni Paolo II’ a Mascione, nei giorni 7 dicembre 2022 alle ore 17 (sede Via Giovannitti), 14 e 21 gennaio 2023 ore 10 (sede Via De Gasperi 21H).

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di I° grado le date sono:13 e 16 dicembre 2022 ore15,30 (Via Giovannitti) e 13 e 20 gennaio 2023 ore 16.

Infine la Scuola dell’infanzia Giovanni Paolo II in via De Gasperi: Cep Nord il 14 dicembre 2022 ore 16, il 15 gennaio 2023 ore 10 e il 22 gennaio 2023 ore 11, mentre per il Cep Sud il 16 dicembre 2022 ore 16, il 15 gennaio 2023 ore11 e il 22 gennaio 2023 ore 10