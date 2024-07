Campobasso: Marialuisa Forte nomina la Giunta

La sindaca Marialuisa Forte ha annunciato i nomi dei componenti della Giunta: Vice sindaco Piero Colucci (Costruire Democrazia)

Componenti: Adele Fraracci, Angelo Marcheggiani ( Cantiere Civico ), Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia (PD), Simone Cretella (M5S), Domenico Maio (Alleanza Verdi e Sinistra). Nei prossimi giorni arriveranno i decreti di nomina con le relative deleghe assegnate.

Al posto dei consiglieri nominati assessori subentrano: Stefano Ramundo e Giovanna Viola per il Pd; Vincenzo De Iasio e Antonella Trivisonno per il Cantiere civico; Antonio Vinciguerra per il M5S e Liberio Lopriore per Alleanza Verdi e Sinistra.