Campobasso/ Lutto nel mondo forense, è morto Vittorio Rizzi

Il mondo forense molisano è a lutto. E’ morto all’età di 85 anni, l’avvocato ed ex-sindaco di Campobasso Vittorio Rizzi. Molto conosciuto in città per la sua grande professionalità e le doti umane, ha avuto, come detto, trascorsi in politica, sia alla Regione che come primo cittadino del capoluogo molisano. Tentò l’elezione al Senato della Repubblica, ma fu battuto da Cinzia Dato.

Tanti i messaggi di cordoglio ed i ricordi da parte di esponenti istituzionali locali, dal presidente della Giunta regionale, Donato Toma, al vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Cefaratti fino al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

Alla famiglia e parenti tutti vadano le condoglianze dalla redazione.