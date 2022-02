Una serie di rotatorie, spesso in prossimità di punti e incroci a larga affluenza di veicoli stradali: prosegue la politica dei lavori di pubblica utilità a Campobasso.

Terminati gli interventi per la rotatoria di via Campania in una zona ad alto rischio di incidente. L’intervento era richiesto da tempo dai residenti.

Nei prossimi giorni si dovrebbero avviare i lavori per le rotatorie a Contrada Macchie, Selva Piana e in prossimità del pastificio Guacci.

Foto di repertorio