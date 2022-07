Campobasso/ Lavori in Corso Bucci: quando tornerà il mercato?

di Stefano Manocchio

Sono due opere realizzate solo in parte e con tempi lunghissimi, anche se all’occhio non dovrebbero essere di particolare difficoltà Ci riferiamo alla realizzazione di nuova pavimentazione in Corso Bucci ed ai lavori sulle fughe della pavimentazione esistente lungo il Corso principale a Campobasso. A meglio precisare sono lavori ‘semplici’ strutturalmente, ma che riguardano superfici lavorative ampie e che richiedono quindi tempo per arrivare alla fine.

Oggi parleremo solo dei lavori in Corso Bucci , che sono sempre ad un passo della fine ma non vedono ancora il cartello d’arrivo.

Particolare della pavimentazione ancora non completata in Corso Bucci (foto Stefano Maocchio)

Il percorso tormentato dei lavori ha creato non pochi disagi, un po’ a tutti nel tempo: hanno protestato in buona parte gli ambulanti per lo spostamento, verso l’area del vecchio Romagnoli, dei loro banchi di lavoro; ma anche i commercianti che hanno l’esercizio ubicato nella zona e che proprio con gli ambulanti hanno instaurato un rapporto di mutua convivenza, che alla fine porta vantaggi ad entrambi e che da quello spostamento hanno ricevuto anche loro danni economici.

Ci sono state lentezze esagerate; ad un certo punto dal Comune hanno fatto sapere che l’impresa appaltatrice dei lavori aveva difficoltà a reperire i materiali da porre in opera e comunque tutte le operazioni edili sono proseguite a singhiozzo.

Ora (come si vede nelle foto inserite nell’articolo) il marciapiede sembrerebbe terminato essendo confinante con quello preesistente all’altezza de ‘la città nella città’; crediamo che quest’ultimo non debba essere rimosso anche perché organico ed in linea con l’aspetto elegante del complesso edilizio anche più di quello che si sta installando adesso.

L’area confinante sembra in continuità (Foto Stefano Manocchio,)

Manca all’appello una scalinata corta e poco più. Intanto il mercato ambulante resta nell’area ex-Romagnoli (il campo sportivo vecchio) con grandi disagi per gli ambulanti e tra questi la totale assenza di alberi e verde pubblico; la speranza è che torni tutto come prima, anzi meglio di prima, anche perché con il caldo di questi giorni e quello ancora maggiore in arrivo è difficile anche per i visitatori recarsi in zona per gli acquisti, rinunciando all’ombra degli alberi che invece a Corso Bucci ci sono.

Troppa gente aspetta di rivedere la situazione ‘normale’, che è l’unica soluzione valida e certamente alla portata dell’amministrazione cittadina. Che dire: aspettiamo fiduciosi!