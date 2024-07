Campobasso/ Lanza: “Azione Civile Molise chiede controlli e sicurezza per la città”

“I nostri figli, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, soprattutto nella loro età adolescenziale hanno il diritto di vivere il loro tempo libero in serenità senza la paura di muoversi in una città dove la gravità degli episodi di delinquenza giovanile sono all’ordine del giorno. La gravità di simili episodi delittuosi richiedono un costante impegno da parte delle Forze di polizia.

In proposito, andrà disposto l’immediata ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, sarà nostra ferma intenzione monitorare e richiedere tutte le azioni necessarie da mettere in campo per restituire alla città di Campobasso quella sicurezza di cui se ne sente l’assoluta necessità”.

Nicola Lanza (Azione Civile Molise)