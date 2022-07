Campobasso invasa dalle zanzare, quella del M5S è una “transizione ecologica incomprensibile e dannosa”

Continuano ad arrivare segnalazioni da diversi cittadini sulla presenza eccessiva e straordinaria di zanzare in alcune aree della città. Ci sono zone infestate dove gli abitanti fanno fatica a convivere con il problema e la notte (oltre il caldo) non si dorme tranquilli.

La spiegazione c’è.

L’assessore Cretella ha scelto di non effettuare la disinfestazione “adulticida” per motivi di tutela ambientale. Spinge, invece, sulle casette per pipistrelli come metodo antizanzare naturale.

Quella della Giunta Gravina è una “transizione ecologica” incomprensibile e dannosa, in quanto si adotta una misura che necessita di tempo (e da sola non è sufficiente), con taglio drastico nell’immediato a sistemi efficaci di disinfestazione.

Chiediamo di rivedere subito la decisione. Abbiamo presentato una mozione consiliare in merito.

Giose Trivisonno

Alessandra Salvatore

Bibiana Chierchia

Antonio Battista