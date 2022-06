Le operazioni di controllo sono in corso e nulla si sa ancora sulle cause dell’incendio che si è sviluppato nei locali della scuola dismessa di via Crispi a Campobasso

Una colonna di fumo denso che partiva dalla struttura ha attirato l’attenzione di alcuni residenti che, allarmati, hanno subito chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti prontamente sul luogo dell’incendio.

Sul posto anche i Carabinieri che indagano per risalire alle cause del rogo.

Foto di repertorio