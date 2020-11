Un grosso incendio si è sviluppato nella serata di ieri in una zona centrale della città , si tratta della storica Villa Guacci, le fiamme hanno avvolto la villa disabitata nei pressi del semaforo e dell’incrocio con via San Giovanni. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’ incendio, e la Polizia che ha messo in sicurezza la zona e fatto i rilievi del caso.