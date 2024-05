Campobasso/In occasione della Sfilata dei Misteri il servizio di navette gratuite

Anche quest’anno, in occasione della Sfilata dei Misteri, il Comune di Campobasso ha predisposto, in collaborazione con la SEAC, un servizio di navette gratuite, sin dalle 08.00 del mattino, dalla Zona industriale fino a via Mazzini, da Vazzieri/San Giovanni fino a largo Carile e dal parcheggio di Selvapiana fino alla rotonda via Monforte/via Milano.

Confermato anche il servizio navetta che sarà attivato per i concerti dei Boombdabash e Subsonica, sia sabato 1 che domenica 2 giugno, a partire dalle ore 18.00, sia da via Monforte (rotonda via Milano) che dal terminal Bus, verso Selva Piana, ovviamente con corse di ritorno a fine concerto.

Agli spettatori del concerto che affluiranno in auto all’area di Selvapiana da Campobasso, si raccomanda di condividere l’auto viaggiando “a pieno carico” preferendo l’area di parcheggio “Monforte”, presso i distinti dello stadio, onde evitare di accavallarsi con i flussi provenienti da fuori città e che arriveranno tramite la tangenziale.

Tutti i dettagli e le mappe del piano di mobilità, anche in formato digitale, sono disponibili sul sito visit.campobasso.it e sul materiale informativo in distribuzione presso l’Infopoint turistico del Comune e sugli autobus urbani della SEAC.