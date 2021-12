Campobasso/ In dirittura d’arrivo i lavori di rifacimento delle aiuole nel centro cittadino

Sono praticamente in dirittura d’arrivo i lavori di rifacimento delle aiuole lungo le alberate stradali nel centro cittadino. Lo ha reso noto l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella.

“Il Corso, piazza Vittorio Emanuele II, villa Flora, viale Elena, via Verdone e via Scatolone, – ha spiegato l’assessore – sono le strade interessate al restyling di tutte le “formelle” alle quali è stato applicato un doppio strato di tessuto pacciamante per contenere la crescita di erbe infestanti, nonchè uno strato di lapillo vulcanico drenante per donare un aspetto estetico gradevole ed ordinato.”