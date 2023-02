Campobasso/ Il Comune cerca un immobile in locazione da destinare a sede del Centro Sociale Anziani “L’Incontro”

Dal Comune di Campobasso riceviamo e pubblichiamo il seguente Avviso Esplorativo – Locazione di immobile

Il Comune di Campobasso intende reperire, in Campobasso, mediante locazione, un immobile da destinare a sede del Centro Sociale Anziani “L’Incontro” provvisoriamente ospitato nella ex Scuola di Via D’Amato.

Per completezza di informazione si precisa che detto Centro Sociale è stato istituito dal Comune di Campobasso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/1998.

Ogni immobile dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche minime ed essere ubicato in area centrale della città, facilmente accessibile e privo di barriere architettoniche:

 superficie utile complessiva di circa 100 mq. o superiore, in spazi plurimi, contigui e comunicanti, composti, preferibilmente:

da un locale grande da utilizzare per assemblee ed attività culturali, educative e ludico ricreative;

da un locale piccolo ad uso ufficio;

da una cucina o angolo cottura con relativi servizi;

da almeno un servizio igienico idoneo all’utilizzo per i disabili;

 dotato di impianti: idrico, elettrico e termico, perfettamente funzionanti e realizzati in base alla normativa vigente in materia di sicurezza;

 essere in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, nonché con le prescrizioni e certificazioni sulla sicurezza necessarie per la destinazione cui verrà adibito;

 essere in possesso del certificato di agibilità;

 essere accatastato;

 essere in regola con la normativa antincendio.

Si precisa che il presente avviso non costituisce promessa pubblica di locazione; l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla locazione, quand’anche vi fossero immobili con le caratteristiche richieste, senza che gli offerenti possano accampare pretese di sorta; l’eventuale scelta verra’ fatta, con atto motivato, in relazione alle condizioni economiche e tecnico-qualitative del singolo immobile, nonche’ alle esigenze dell’amministrazione comunale e del centro sociale anziani.

Le istanze, da parte del soggetto fisico o giuridico avente la titolarità giuridica del bene, corredate da valido documento di identità del soggetto firmatario, dovranno pervenire, in qualsiasi forma e modalità, anche a mezzo PEC, al Protocollo Generale del Comune di Campobasso entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

Esse dovranno essere corredate da planimetrie descrittive, documenti e certificazioni pertinenti, attestanti gli elementi richiesti nel presente Avviso. Le istanze dovranno contenere, in maniera chiara ed inequivocabile, i prezzi al mq e complessivi richiesti per la locazione, al netto di IVA.

Ogni istanza dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte del firmatario (potenziale locatore) a locare l’immobile per una durata non inferiore a 4 anni, eventualmente rinnovabili per lo stesso periodo. Per informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune di Campobasso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30, ai numeri 0874/405.547-576 (Sig.a Elena Madonna; dr.a Raffaela Rosa). Responsabile del procedimento: dott.ssa. Raffaela Rosa tel. 0874/405.576 Email: [email protected]