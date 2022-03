Campobasso/Il cantiere è aperto, ma i lavori non iniziano: caos a Via Mazzini

Campobasso, si sa, è città dai cantieri sempre aperti e spesso non conclusi; e anche quando terminano a volte sono molto fuori dai termini contrattuali. Facendo un giro per la città ci sono situazioni ‘di lunga durata’ ed altre che creano comunque disagio, spesso per la collocazione logistica a ridosso del centro o anche al suo interno.

Un esempio di quello che andiamo dicendo è il ‘caso’ di Corso Bucci, dove i lavori si sono interrotti poco dopo l’inizio e da allora proseguono a passo di lumaca. Situazione simile, per l’ubicazione centrale delle transenne, è quella di Via Mazzini, dove da giorni alle impalcature ed alcune tabelle obbligatorie dei lavori pubblici, non ha fatto seguito un celere inizio delle operazioni di cantiere. Stiamo parlando di una delle vie centrali maggiormente trafficate in città e l’occupazione dello spazio di transito delle auto, seppur parziale, crea notevoli disagi alla circolazione, con auto che più o meno improvvisamente devono cambiare rotta e con il risultato di un’ulteriore intasamento del flusso veicolare

Il cantiere è situato nei pressi del passaggio a livello più centrale della città e il mancato inizio dei lavori e comunque la sua non celere evoluzione, creano problemi e proteste diffuse tra i passanti. Nulla questio sul fatto che lavori necessari vengano eseguiti nel rispetto rigoroso delle regole; ma in tanti si chiedono ( e ci chiedono) come mai a giorni dall’apposizione dei cartelli e dall’installazione delle impalcature non si vedano lavoratori all’opera. E il traffico lungo quel tratto stradale, già notoriamente intasato, fa i conti con la riduzione di corsia, che genera il caos.

Il sindaco, l’assessore ai Lavori pubblici o chi per loro dovrebbero ora rendere noti la data d’inizio delle opere e la durata ‘effettiva’ dei lavori, casomai attivando la struttura tecnica affinché tutto proceda in maniera quanto più celere possibile. Speriamo bene.

(s.m.)