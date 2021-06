Campobasso, i vigili urbani salvano la vita ad un cane abbandonato

Potrebbe sembrare un piccolo gesto, invece è di grande valore umano. I vigili urbani di Campobasso questa mattina hanno di fatto salvato la vita ad un meticcio dal pelo rossiccio ai lati della Tangenziale Est del capoluogo, in cattivo stato e probabilmente anche investito da qualche auto; l’avvistamento durante un normale pattugliamento del territorio.

Il ritrovamento è avvenuto all’altezza dello svincolo per contrada Cacciapesci.

Gli agenti hanno avvertito il servizio veterinario dell’Asrem; il meticcio ferito è stato trasportato dal personale in uno studio veterinario per ricevere le cure necessarie.