Campobasso/I consiglieri FdI presentano proposta di Istituzione dell’Osservatorio Comunale sui Servizi Pubblici Locali

Presso la Sala Civica del Comune di Campobasso, il Gruppo Consiliare di FdI, nelle persone dei Consiglieri Comunali Francesco PILONE, Mario ANNUARIO e Stefania DI CLAUDIO, hanno presentato una proposta progettuale in merito all’istituzione dell’Osservatorio Comunale sui Servizi Pubblici Locali, come strumento di monitoraggio ordinario sui servizi essenzialmente dati in affidamento sulla città di Campobasso.



“Si tratta di una proposta che mira a tenere in debita considerazione il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attuatasi con il recente D.Lgs. 201/2022 – ha dichiarato il proponente dell’iniziativa, il Capogruppo di FdI Francesco PILONE – e che punta a ridefinire le attribuzioni dell’apposito servizio comunale che, accanto ad una funzione più specificamente tecnica riferita alla gestione corrente, dovrebbe essere chiamato a svolgere attività di monitoraggio sui costi, sull’economicità e sull’efficienza dei servizi pubblici, sulla valutazione della soddisfazione dell’utenza, in merito allo studio degli assetti societari più funzionali e compatibili anche con le risorse a disposizione.

Il Comune di Campobasso – ha proseguito PILONE – nell’erogazione di fondamentali servizi pubblici – inerenti lo spazzamento del suolo, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei parcheggi, lo sgombero neve, la gestione dei servizi idrici, i trasporti pubblici urbani, la gestione dei servizi sociali e culturali, così come le mense, l’impiantistica sportiva ed altro… – si avvale di apposite aziende, società, associazioni o cooperative in regime di convenzione o concessione. In considerazione di tutto ciò, attraverso l’attuazione della “Carta dei Servizi” ed indagini periodiche di “Customer Satisfaction” l’Amministrazione Comunale dovrebbe attribuire dimensione strategica ed importanza centrale al monitoraggio e controllo di detti servizi e ai rapporti con le Aziende chiamate alla loro gestione.



Sulla stessa lunghezza d’onda i Consiglieri Annuario e Di Claudio che hanno confermato la necessità, anche attraverso un più ampio coinvolgimento del partenariato economico e sociale del nostro territorio, di fornire ai cittadini un servizio sempre più efficace ed efficiente capace di coniugare livelli di razionalizzazione economica accettabili con il soddisfacimento degli utenti in merito ai servizi esercitati sul

territorio comunale.

La necessità di un Osservatorio Comunale permanente dunque, vuole rappresentare un punto fermo da un lato per servizi pubblici più efficienti e dall’altro per tutelare gli utenti da una mala gestione e per il mancato rispetto dei basilari standard qualitativi.