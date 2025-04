Campobasso/Festa di San Giorgio: presentato il cartellone degli eventi

Presentata la due giorni di eventi per celebrare San Giorgio, Patrono della città. Un’occasione speciale all’insegna di musica, cultura, tradizione e spiritualità, con iniziative che valorizzano il patrimonio cittadino e offrono momenti di condivisione alla comunità.

Durante la conferenza stampa di presentazione, l’assessore comunale al Commercio, Giose Trivisonno, ha sottolineato l’importanza di questa

manifestazione: “È una edizione 0 della Festa di San Giorgio, un momento di festa per rilanciare quello che già c’è e proporre tante novità, con l’obiettivo di creare unione e condivisione nella comunità”.

IL PROGRAMMA

22 APRILE 2025

Ore 17:00 – Conferenza “San Giorgio, Patrono della città” presso l’Auditorium “Giovannitti” (Ex Gil), accompagnata da un intervento musicale del MEC (Centro Studi Musicali).

Ore 20:30 – Piazza Vittorio Emanuele: Concerto della band “Gli altri siamo noi”, con un tributo ai grandi cantautori italiani degli anni ‘70-’90.



23 APRILE 2025

Dalle ore 9:00 – Ex Stadio Romagnoli: Fiera di San Giorgio a cura di Confesercenti e mercatino degli hobbisti a cura di Molise Creativo. Sarà una prova generale per valutare la possibilità di riportare la fiera nel cuore della città.

Ore 15:00 – Seduta straordinaria del Consiglio comunale in onore del Santo Patrono, durante la quale sarà svelato anche il nome della personalità a cui sarà consegnato il premio.

Ore 17:00 – Messa Solenne nella Chiesa di San Giorgio Martire, seguita dalla processione per le vie della città.

Ore 21:00 – Piazza Vittorio Emanuele: Gran Concerto bandistico e

performance della Street Band.

Ore 23:00 – Gran finale con lo spettacolo pirotecnico con l’incendio di Palazzo San Giorgio.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a questi momenti di festa, unendo devozione e tradizione nel nome di San Giorgio, il nostro Patrono.